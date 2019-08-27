لا احترام لمن لا يحترم الدستور.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظللنا نُصوِّب النقد الحاد لنظام المؤتمر الوطني، بتركيز شديد وفي مناطق حساسة جداً على نحوٍ يقارب الثلاثين عاماً، كنا نحاكمهم إعلامياً بشعاراتهم التي رفعوها، والتي كانوا هم الأكثر منها بُعداً، وكنا نحاكمهم إعلامياً بمواقفهم التي يبدونها ويخالفونها فعلاً وقولاً، فلم نختلق عليهم جريرةً لم يفعلونها، ولم نفترِ عليهم جُرماً لم يقترفوه ولا خطأً لم يرتكبوه، حتى قال قائلهم ذات يوم: لا أدري ماذا سيكتُب عووضة والتاي إذا عدلت (الإنقاذ) وأصلحت كل ممارساتها.

(الإنقاذ) الآن أصبحت من الماضي، فلن ننشغل بأمرها إلا بالمقدار الذي يتطلبه حرصنا واهتمامنا بمحاكمة رموزها المتورطين في قضايا فساد مسنودة بالأدلة والبراهين والوثائق والشهود، ولم نطلب إلا حُكم القانون بعيداً عن التشفي والانتقام والكيد وتصفية الحسابات، سنتركهم للقانون وحسب.

منذ الآن، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سنفتحُ أعيننا على الائتلاف الحاكم (المجلس العسكري والحرية والتغيير) لنحاكمه إعلامياً بشعاراته (حرية، سلام وعدالة)، وبأقوال وتصريحات قادته العسكريين والمدنيين والتي حفظنا منها: (إقامة دولة القانون)، و (كل شيء بالقانون).. ولا يكاد يخلو تصريح من التصريحات المبذولة من عبارة (حريصون على بناء دولة القانون) وما من أحد منهم إلا وتغنى ببناء (دولة القانون)، ومن فُرط أحاديثهم عنها كبُرت أحلام (الشعب الأسمر) وارتفعت سقوفات العشم في بناء دولة القانون، لكن للأسف الشديد، صُدمنا بأن بُناة دولة القانون تجاوزوا القانون كما فعل البشير، وعدلوا الدستور ليتسق مع أهوائهم كما فعل البشير، حيث أن حجر الأساس الذي وضعوه لبناء دولة القانون كان متصدِّعاً على نحو يُنذر بانهيار البنيان بكامله ليخر السقف المُستعار على رؤوس الجميع.

وبشكل واضح وصريح نقول إن الأساس الذي وضعتموه باطل وفاسد تماماً ولا يصلح لبناء دولة القانون، وما بُني على باطل فهو باطل ولا يصح إلا الصحيح، لأنكم عندنا تجاوزتم القانون في بناء دولة القانون فأنى يستقيم ذلك الفعل؟

ما يتردد الآن في الأوساط السياسية والإعلامية بأن الائتلاف الحاكم ارتكب أكبر تجاوز للدستور، وذلك بإضافة فقرة إلى الوثيقة الدستورية بعد توقيعها، وذلك لتجاوز مطب اختيار رئيس القضاء الذي لا يتم إلا بترشيح من مجلس القضاء العالي، ولما كان مجلس القضاء لم يتم تكوينه حتى الآن أضافوا فقرة تقول: (ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء)!، هذه العبارة أُضيفت إلى فقرة (اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته)، والتي نصت في بندها الحادي عشر على الآتي: (اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي).

وفي رأيي أن أية مبررات لتسويق هذا الإجراء الخاطئ وتزيينه للناس ستصطدم بالنص الدستوري الذي يقول: (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي)!

وفي الأسبوع الماضي تناولتُ هذا التجاوز، ولم تكن هناك ردة فعل من جانب الائتلاف الحاكم، فحسبنا أن الصمت اعتراف بالخطيئة وعجز عن التبرير، لكن المطلوب الآن من الائتلاف أن يُبين الأمر ويحترم الرأي العام، وإلا فلا احترام لمن لا يحترم الدستور.. الـلهم هذا قسمي في ما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الـله، وثق أنه يراك في كل حين.