جبريل: سنواجه الحرية والتغيير بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم عدم خروج مليونيات جماهيرية ضد الحرية والتغيير بالأمطار وعطلة العيد. وأعلن جبريل في مقابلة له مع صحيفة الانتباهة مواجهة قوى الحرية بسلاح الشارع, وأضاف قائلاً: (أحزابهم بلا قاعدة جماهيرية، وسنواجههم بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه).

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