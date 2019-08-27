شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول أبوبكر دمبلاب بتوفيق أوضاع الصحفي عبدالمنعم سليمان بمخاطبة وزارة الداخلية لرفع كافة الإجراءات التي كانت في مواجهته. وجاء التعميم بحسب مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني ممهوراً باسم الناطق الرسمي للمخابرات. وجاء فيه: (لم يعد هناك ما يستوجب تعطيل أي من الاجراءات الرسمية التي يرغب المواطن عبد المنعم سليمان اكمالها عبر كافة الجهات الرسمية في الداخل أو الخارج).

وكان جهاز المخابرات قد اطلع على ما نشره الصحفي عبد المنعم سليمان محمد علي بصفحته في الفيسبوك وما جرى له من تعطيل لإجراءاته الهجرية بإحدي سفاراتنا بالخارج. المادة السابقة الهلال يهزم أمبدة ودياً المقالة القادمة جبريل: سنواجه الحرية والتغيير بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه…

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كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العامة ترفع اجراءاتها عن الصحفي عبد المنعم سليمان… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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