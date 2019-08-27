الهلال يهزم أمبدة ودياً

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الخليج 365 :
فاز الهلال على أمبدة بهدفٍ دون مقابل في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم”الثلاثاء” في إطار التحضيرات للمواجهة العربية المرتقبة أمام الوصل الإماراتي.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب سليم محمد.
وأشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل الكوكي كلٍ من محمد أبوجا، السمؤال ميرغني، شهاب بن فرج، محمد المعتصم، سليم محمد، ومؤمن عصام، محمد دراج، صهيب الثعلب، بشة الصغير.
وقاد الهجوم ولاء الدين موسى، محمد الهادي، بولعويدات.
وسيستقبل الهلال الجمعة المقبل نظيره الوصل الإماراتي ضمن إياب تمهيدي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة للتأهل للدور المقبل من المنافسة بعد الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد.
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