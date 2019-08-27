السيادي يناقش لائحة المجلس وفتح المدارس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول مجلس السيادة في اجتماعه الرابع بالقصر الجمهوري اليوم، حول لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة، قدمتها الأستاذة رجاء نيكولا عضو المجلس.

من جانبهم أبدى الأعضاء جملة من الملاحظات حول اللائحة على أن يتواصل النقاش بشأنها في الاجتماع القادم.

إلى ذلك تداول المجلس حول مسألة فتح المدارس والجامعات في ضوء الانفراج الذي تشهده أزمة الخبز والمواصلات، وأكد المجلس أهمية النظر في فتح المدارس مع مراعاة تأمين الطلاب وترحيلهم وواقع الولايات، و وجه الاجتماع بإحالة الأمر إلى رئيس الوزراء. المادة السابقة الهلال يفتح ملف مواجهة الوصل الإماراتي وينتظم بمعسكر مقفول المقالة القادمة الهلال يهزم أمبدة ودياً

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