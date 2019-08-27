الهلال يفتح ملف مواجهة الوصل الإماراتي وينتظم بمعسكر مقفول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء أمس بملعبه في أمدرمان حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق الوصل الإماراتي يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور الأول لكأس الملك محمد السادس. وشارك في تمرين الهلال (28) لاعباً بقيادة الكابتن عبد اللطيف بوي وأطهر الطاهر والجزائري بولعويدات والمدافع التونسي شهاب بن فرج، وقسم الإطار الفني لفريق الهلال اللاعبين إلى مجموعتين وأخضعهم لتمارين متنوعة، حيث خضعت المجموعة التي شاركت بصورة أساسية أمام فريق رايون سبورت الرواندي لتمارين استشفاء ترويحية في حين نفذ الإطار الفني تدريبات متنوعة على الصعيدين البدني والفني للمجموعة الأخرى، واختتم التمرين بتقسيمة في ثلث الملعب شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين.

وعقب نهاية التمرين انتظم الفريق الأول في معسكر مقفول بفندق النادي بالجوهرة الزرقاء تمهيداً للمواجهة العربية القادمة، حيث سيوالي الهلال تدريباته التحضيرية مساء اليوم وسيجري الفريق مرانه الرئيسي عشية الغد.