تجمع المهنيين: استرجاع دور النقابات الكبير في العملية النضالية بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مولانا إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين على استعدادهم لاسترجاع دور النقابات الكبير في قيادة العملية النضالية والتعبير عن تطلعات عضويتها في المساهمة في الحراك الوطني. جاء ذلك خلال مخاطبته ندوة (تكوين النقابات الفئوية وتحديات المرحلة الانتقالية) التي نظمتها نقابة الأطباء البيطريين والعاملون بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بمقر الوزارة اليوم تحت شعار: (نحو نقابات حرة وتمثيل حقيقي للعاملين). وأكد إسماعيل التاج جاهزيتهم وعزمهم نحو تحقيق أهداف الثورة بقيام حكومة مدنية ديمقراطية لرفع قيمة العمال والموظفين في السودان. واستعرض مفهوم حرية تأسيس النقابات والحقوق الاساسية التي نص عليها القانون الدولي واكدتها القوانين والتشريعات الوطنية. وأكد على حل جميع القضايا التي تعزز من العمل النقابي ومعالجة كافة الاشكاليات والفساد الذي خلفته الحكومة السابقة في جميع المؤسسات المدنية والسعي علي تحقيق العدالة للجميع وكفالة حقوق الانسان، مشيراً الى السعي قدما بالتحدي والاصرار والعزيمة للوصول الى تكوين حكومة تسع الجميع بامكانياتها المتاحة والمتعددة كالثروة الحيوانية التي تمثل قطاع مهم من القطاعات الاقتصادية التي ترفد الخزينة بالعملة الصعبة. وثمن التاج دور المرأة في المقاومة والحراك الوطني وقال انها شريك في العملية الوطنية لتحقيق العدالة والتنمية وانزالها على أرض الواقع .