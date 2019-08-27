انطلاق حملة تحالف منظمات المجتمع المدني لإصحاح البئية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انطلقت اليوم بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم حملة تحالف منظمات المجتمع المدني لإصحاح البيئة بمشاركة 20 منظمة بتشريف عضو مجلس السيادة دكتور صديق تاور ومدير الصحة بولاية الخرطوم ومفوض العون الإنساني.

وثمن صديق تاور دور التحالف مؤكدا على أهمية مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالسيول والأمطار خلال هذه الفترة.

وتحدث الدكتور محمد السناري مصطفى مفوض العون الانساني عن أهمية دور المنظمات فى هذه المرحلة وثمن وجود ودور عضو السيادة وتشريفه لهذه الحملة.

وأوضح الأستاذ السماني شنقر رئيس الحملة دور التحالف فى إنجاح العمل معددا المنظمات المشاركة فى التحالف التي تبلغ 20 منظمة طوعية بالإضافة إلى تفاعل بعض القطاعات الأخرى. ونوه إلى أهمية مشاركة كل القطاعات في الحملة التي تبدأ بمنطقة جنوب الخرطوم منطقة مايو ومن ثم تغطية المناطق الأخرى، مناشدا المنظمات والمواطنين والجهات المعنية بالتعاون والمشاركة في الحملة.

وأشاد السيد جبر الدار التوم مندر الناطق باسم التحالف ومسؤول الإعلام بالمشاركين بالحملة، مستعرضا برامجها وآلياتها. المادة السابقة من هو الفنان الذي قلد النور الجيلاني في أغنية (حنبنيهو) المقالة القادمة تجمع المهنيين: استرجاع دور النقابات الكبير في العملية النضالية بالبلاد….

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