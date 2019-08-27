من هو الفنان الذي قلد النور الجيلاني في أغنية (حنبنيهو)

الخليج 365 :

كشف مصدر مطلع لموقع (خرطوم ستار) عن تفاصيل وكواليس أغنية (حنبنيهو) التي ظهر فيها الفنان الشاب طه سليمان برفقة الفنان الكبير النور الجيلاني قبل أيام، تلك الأغنية الوطنية التي احتفل بها آلاف السودانيين وذلك بمناسبة عودة صوت النور الجيلاني من جديد. وشهد عدد من صفحات ونوافذ مواقع التواصل الاجتماعي تهاني وتبريكات بمناسبة عودة صوت النور وذلك بعد أن غاب لسنوات بسبب المرض، المفاجأة (الغير سارة) التي كشفها المصدر لـ(خرطوم ستار) كانت تتعلق بذات الخبر السعيد، حيث أكد المصدر أن كل ما يتردد عن عودة صوت النور خلال الأيام الماضية هو حديث غير صحيح، مضيفاً أنّ فريق عمل الأغنية قام بالاستعانة بأحد الفنانين الشباب من مُقلدي المطرب الكبير واسمه سليمان الأمين، وذلك لكي يقوم بترديد كوبليهات النور داخل الأغنية، بينما يقوم الجيلاني بالتظاهر بالغناء فقط. وكان عدد من أعضاء روابط الجيلاني المختلفة، ألمحوا خلال عدد من البوستات الإسفيرية عقب انتشار الأغنية بأن الصوت المُصاحب لطه سليمان ليس صوت الجيلاني، ليتدخل آخرون ويؤكدون بأن من يُغني هو النور وأن صوته عاد من جديد، ليظل الجمهور في حيرة بسبب ذلك التضارب الكبير في المعلومات.