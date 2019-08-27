الكشف عن تبديد النظام المباد 5.8 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أظهر تحقيق عن تبديد النظام المباد لمبلغ 5 مليارات و800 مليون دولار عبر ثمانية مشاريع، لم تحرك إجراءات قانونية بحق خمسة منها. وأوضح التحقيق الذي تنشره الصحيفة غداً، أن الأموال التي تم إهدارها أو اختلاسها تمثلت في طريق الإنقاذ الغربي “50 مليون” دولار، محطة كهرباء الفولة “630 مليون دولار”، بيع هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية ” 500 مليون دولار”.

كما تم إهدار مبلغ 639 مليون دولار بشركة “سودابيت”، واثنين مليار دولار في النهضة الزراعية، بالإضافة إلى فساد في شركة الأقطان فقدت على إثره البلاد مليار دولار، عطفاً على مبلغ مليار دولار تم تبديدها في مشروعي توطين العلاج وزراعة القمح بالداخل، بالإضافة إلى قضية شركات الدواء.