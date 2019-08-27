لجنة الانضباط تجدد عقوبتها لبكري المدينة بالإيقاف عاماً ونصف العام

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الخليج 365 :
جددت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني عقوبتها لبكري المدينة لعام ونصف العام، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء. وبحسب حيثيات العقوبة التي ذكرتها اللجنة فإنها اعتمدت على إيقاف اللاعب لعام عملا بنص المادة 55,1 للعام 2018 وبناء عليه قررت إيقافه لمدة عام بنص المادة للمادة 9,3.
وأوقفت اللاعب ستة أشهر أخرى وفقا للمادة 52 إثارة الجمهور، كما أوقعت عليه عقوبة مالية 20 ألف جنيه. وتسري العقوبة من تاريخ المخالفة في 19 يونيو.
يذكر أن اللجنة أوقفت اللاعب من دون أن تستدعيه لتعيد لجنة الاستئناف ملف القضية إلى لجنة الانضباط مرة أخرى قبل أن تستدعيه مجددا وتوقع عليه العقوبة القاسية التي ستنهي مشواره الكروي مع ناديه.
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