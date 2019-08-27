الإتحاد العربي يصدر بطاقات جديدة للاعلاميين لمباراة المريخ والوداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى المكتب التنفيذي لنادي المريخ خطاباً من الأتحاد العربي حول التغطية الإعلامية لمباراة المريخ وضيفه الوداد البيضاوي في ذهاب الدور الاول من بطولة كأس الملك محمد السادس والمقرر لها السبت المقبل الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري باستاد المريخ حيث أفاد الإتحاد بأن الحضور للاستاد والتغطية الإعلامية للمباراة سيكون عبر بطاقات جديدة لوسائل الأعلام المختلفة تصدر في او قبل يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من شهر أغسطس الحالي .صممت عبر موقع الأتحاد العربي من خلال رابط الموقع. وسبقوم المكتب الاعلامي لنادي المريخ بإعداد اسماء ومناديب الجهات الإعلامية وطباعه البطاقات بعد مراجعتها مع المكتب التنفيذي للنادي وابان الإتحاد في خطابه أن البطاقات الجديدة هي الوحيدة المسموح بها الدخول للاستاد وتغطية المباراة، هذا ويهيب المركز الإعلامي بنادي المريخ بالزملاء الاعلاميين بضرورة إحضار خطابات من الجهات التي يعملون بها توضح اسم محرر ومصور لكل صحيفة ورقيه ومذيع ومصور للقنوات الفضائية مع صورة فوتوغرافية لكل.. في فترة أقصاها الأربعاء الموافق ٢٨اغسطس ٢٠١٩ الحالي حتي يتثني للمكتب الإعلامي حصر أسماء الزملاء الإعلاميين وإعداد بطاقات الدخول.مع العلم أن مباريات كاس الملك محمد السادس الأندية العربية منقوله حصريا على قنوات ابوظبي الرياضيه فيما يسمح للقنوات الفضائية الآخري ينقل احداث المؤتمر الصحفي والتواجد في المنطقة الإعلامية( مكس زووم)