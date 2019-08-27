التغيير تدفع بـقائمة “52” مرشحاً لمقاعد الوزراء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بـ”قِوى الحُرية والتّغيير” خالد عمر يوسف، إنّ التحالُف سيدفع بقائمة تضم (52) مُرشحاً من الكفاءات لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ليختار منها (18) وزيراً لحكومته المُرتقبة، وأكّد أنّ “التّغيير” لن تتدخّل مُطلقاً في الاختيارات.

وقال يوسف لقناة “الحدث” أمس، إنّ المجلس الرئاسي لـ”قِوى التّغيير” عقب انتهاء اجتماعه سَيُسلِّم “حمدوك” قائمة المُرشّحين للحكومة الجديدة، وأوضح أنّه تَمّ الدفع بـ(3) أسماء لكلِّ وزارة وفي الحد الأعلى (6) أشخاص، وأكّد أنّ الأمر يعتمد على الكفاءات في جوانبها المُختلفة من حيث المُؤهِّلات العلمية والإدارية، مع شرط ألا تَكون للمُرشح علاقة بالنظام السابق، وأوضح أنّه لن تكون هناك أيِّ مُحاصصات جهوية ومناطقية في الاختيار، لكنّه أشار إلى أنّ التمثيل يُراعي التوازُن بصُورةٍ ترضي جميع السودانيين، وأضاف بأنّ الخطوة تشمل أيضاً مُشاركة عادلة للنساء، وقال: “كُنّا نتمنّى أن يكون تمثيل النساء بصُورةٍ أكبر تُراعي ما قدّمنه من تضحياتٍ في الثورة”، وأكد يوسف أنّ قضية وقف الحرب وتحقيق السلام في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية، يليها الملف الاقتصادي وتحسين معاش الناس وبقية القضايا الأخرى، خَاصّةً تصفية “التمكين” الذي أسّس له النظام السابق.