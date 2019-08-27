توقيع عقد طريق العزازي ـ قوز الرحمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقع أمس، عقد تنفيذ طريق العزازي – قوز الرحمة، بين هيئة الطرق والجسور والشركة المنفذة، حيث يبلغ طول الطريق 60 كلم. وأكد القيادي بالمنطقة، علي محمد الحسن أهمية تنفيذ طريق العزازي – قوز الرحمة، في تعزيز حركة النقل باعتبارها منطقة تعتبر ذات نشاط اقتصادي زراعي، وقال إن الضرورة تتطلب ربطها بالمركز لتسهم في دعم الصادر، مشيراً إلى دور الطريق في تسهيل حركة المواطنين، خاصة في موسم الخريف.

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