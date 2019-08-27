حمدوك يطلع على ملفات وزارة الخارجية ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أهم الملفات التي تتولاها وزارة الخارجية، فيما يخص موقف السودان من القضايا الإقليمية ودوره في إرساء دعائم السلام الإقليمي بالمنطقة.

وأوضح وكيل الوزارة السفير عمر دهب في تصريحات عقب لقائه بـ”حمدوك” أمس، أنّه تمّ التّطرُّق للقضايا الرئيسية فيما يتعلّق بمُشاركة وتفاعُل السودان مع المُجتمع الدولي في ضوء الحقائق التي فرضتها الثورة، واستشراف مُستقبل دبلوماسي جديد للعلاقات السودانية الخارجية، وأضاف بأنّ اللقاء أمّن على الخطوات الواجب القيام بها بشأن القضايا الآنية والمُستقبلية للدبلوماسية السودانية.

وفي سياقٍ آخر، ترأس حمدوك بمجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات، وأكّد ضرورة التنسيق وتكامُل الجُهُود الرسمية والشعبية لتقديم الدعم اللازم للمُواطنين بالمناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات بصورة عاجلة.

وأوضح الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني اللواء شرطة أبوبكر سيد أحمد في تصريح أمس، أنّ الاجتماع تناول موقف السيول والفيضانات والمُعالجات التي تمّ اتخاذها، وأضاف بأنّ الاجتماع استعرض جُهُود الوزارات والجهات ذات الصلة في تقديم المُساعدات اللازمة وحصر الخسائر والأضرار بالمناطق المُتأثِّرة، وتناول جُهُود تنسيقية درء كوارث الخريف التابعة لتجمُّع المهنيين.