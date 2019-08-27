مجلس السيادة يُؤكِّد أنّ السيارات ماركة (إنفينيتي) تتبع لرئاسة الجمهورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أَكّدَ مجلس السيادة، السيارات ماركة (إنفينيتي)، التي تمّ تداولها في وسائل الإعلام تتبع لمُؤسّسة رئاسة الجمهورية.

وقال المجلس في تعميم صحفي أمس، إنّ هذه السيارات موجودة مُسبقاً، ولم يتم شراؤها حديثاً، وإنّها تستخدم في حدود البروتوكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة، وجَدّدَ المجلس حرصه والتزامه بتوظيف موارد الدولة في أوجهها الصحيحة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق تطلُّعات الشعب السوداني.

وفي السياق ،كشف عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان معلومات جديدة، عن موقف أعضاء المجلس من استخدام عربات “الإنفينيتي” الفارهة برئاسة الجمهورية.

وأكد سليمان في بيان أمس، أن بعض وسائل الإعلام المحلية تداولت أنباء تشير لمنح أعضاء المجلس عدداً من السيارات الفارهة ماركة “إنفينيتي”، وأوضح أن هذه السيارات ملك للدولة وتتبع لمؤسسة الرئاسة ويتم استخدامها في المراسم الرسمية. وقال “ننوه إلى أن أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلاً عن كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة”.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام نقلت أيضاً أن مؤسسة الرئاسة تتجه لاستئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء المجلس حتى تكتمل صيانة المنازل المخصصة لهم. وقال “نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلو الشعب في مؤسسة الرئاسة”. وأكد أن كل أعضاء المجلس من المدنيين مازالوا يقيمون بمنازل أسرهم.