عاجل.. وصول النائب العام إلى بورتسودان

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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وصل النائب العام إلى بورتسودان مساء اليوم للوقوف على الأحداث، ودخوله في اجتماع مغلق مع لجنة أمن الولاية وسيستلم تقريراً حول الأحداث من رئيس النيابة العامة بورتسودان غداً في مقر النيابة العامة بالولاية بحسب صحيفة اليوم التالي على موقعها الإلكتروني.
وبحسب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فإن عمليات حرق المنازل تواصلت اليوم الأربعاء في حي الرياض بالمنطقة الجنوبية رغم نشر قوات جديدة من الجيش.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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