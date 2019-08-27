كشف الناشط السياسي أحمد الضي عن الجهات التي تبرعت لهم بالسيارات حيث قال:(نحن دعمنا الآن من الداخل والخارج كتير من الناس من رجال أعمال وتجار ومن غيرهم ومن ناس عاديين) وأضاف الضي بأن الداعمين أشاروا إلى أنهم توجهوا بدعمهم للشباب من المستقلين عن الأحزاب).
وأوضح الضي بأن هؤلاء الداعمين زهدوا في تقديم خدماتهم للأحزب مشيراً إلى أنهم قالوا:(نحن دايرين شباب مستقلين ما دايرين نخدم الأحزاب دايرين نخدم الشباب المستقل وبالتالي ريحونا بانهم دعمونا بالعربات دي بدل المواصلات والامجادات وترحال مافي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الناشط أحمد الضي في أول (لايف) من سيارة هدية و يكشف عن مصدرها ويقول:(ريحونا من الأمجادات والركشات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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