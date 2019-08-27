قيادي بـ(قحت): قائمة المرشحين المتداولة صحيحة وتم تسريبها لأسباب خارجة عن إرادتي

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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اعترف عضو تحالف قوى الحرية والتغيير القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين، بصحة القائمة المتداولة لترشيحات أعضاء مجلس الوزراء، واعتذر ضياء الدين عن تقصيره الذي تسبب في وصول القائمة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف في تغريدة له بـ(فيسبوك) عن تصوير الأسماء من (نوتة) تخصه وعن أنه كتبها بخط يده بغية إيصالها لممثلي الإجماع من أجل الإطلاع عليها، واصفاً الأمر بأنه خارج عن إرادته نتيجة إرهاق اجتماعات استمرت (21) ساعة ـ بحسب ما قال ـ وأعلن ضياء الدين تحمله التبعات الناتجة عن التسريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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