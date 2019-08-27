استقرار موقف الفيضان باستثناء حبسين بالنيل

قالت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الري والموارد المائية والكهرباء، إن الموقف المائي في معظم الأحباس العليا سيشهد استقراراً، باستثناء حبسي “خزان خشم القربة- عطبرة” و”عطبرة- خزان مروي”، اللذين سيشهدان ارتفاعاً.

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وأضافت اللجنة في بيانها اليومي اليوم (الثلاثاء) بحسب الصيحة الآن – أنه من خلال البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الاصطناعية، تلاحظ وجود سحب ممطرة في الهضبة الأثيوبية.

وتابعت أن الوزارة اتخذت تدابير لحماية الأرواح والممتلكات خاصة بولايات “سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل والشمالية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)