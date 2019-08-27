حمدوك يستلم قائمة من “49” مرشحاً من قوى التغيير لـ “14” وزارة و”5″ مجالس مُتخصصة

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك استلامه عصر اليوم الثلاثاء” قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير.

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وأوضح مكتب رئيس الوزراء في تعميم صحفي مساء اليوم “الثلاثاء” أن الترشيحات بلغت (٤٩) مرشحاً ومرشحة لعدد (١٤) وزارة و (١٦) مرشحاً ومرشحة لعدد (٥) مجالس وزارية متخصصة.

وقال حمدوك “أشكر قوى إعلان الحرية والتغيير على الجهد المبذول، وسأعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وذلك وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)