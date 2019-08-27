مطالبة بمقاضاة علي الحاج

كون البنك المركزي لجنة خاصة لدراسة كيفية إيداع المغتربين مبلغ الـ (100) دولار المعلنة، مساهمةً لتوفير النقد الأجنبي للحكومة الجديدة.

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وأعلن رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت القيادي بالحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس، بحسب الانتباهة – عن الاتفاق مع إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي على تكوين لجنة خاصة لدراسة كيفية إيداع مبلغ الـ (100) دولار التي يعتزم السودانيون العاملون بالخارج إيداعها البنك للمساهمة في توفير النقد الأجنبي للحكومة.

وفي سياق آخر شدد عصمت على ضرورة فتح بلاغات من الحكومة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في جرائم الحرب وقتل المواطنين، مطالباً أسر الضحايا بفتح بلاغات ضد المخلوع ومعاونيه في الجرائم التي وقعت منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م. وحرَّض عصمت المجلس السيادي ورئيس الوزراء على مقاضاة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، على خلفية تهديده بتمزيق الوثيقة الدستورية، لجهة أن الوثيقة الآن الدستور الذي يحكم البلاد، والتهديد بتمزيقها مدعاة للفوضى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)