بالصور : نيمار يوقع مع فريق جديد بعد براءته من تهمة الاغتصاب

وقع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان والمرتبط بالعودة إلى برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، مع منصة “نتفليكس” كأحد الممثلين في مسلسل “la casa de papel ” الإسباني الشهير.

ونشر حساب المسلسل الإسباني الذي يعتبر واحداً من أشهر المسلسلات التي تعرضها منصة “نتفليكس” تشويقة يوم 27 أغسطس للإشارة عن أحد الشخصيات المنضمة إلى الجزء الثالث من المسلسل، والذي طرح يوم 19 يوليو الماضي، وبعد دقائق كشف عن الشخصية وهي الراهب “جواو” الذي يؤدي دوره نيمار.

وكان نيمار قد صور مشاهده في النصف الأول من العام الجاري، لكن “نتفليكس” قررت عدم عرض مقاطعه عندما تم إصدار الجزء الثالث من المسلسل بعد اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، لكنها أعادته يوم الثلاثاء بعد ثبوت براءته من التهمة التي تصدرت صفحات الجرائد طوال الصيف.

وظهر نيمار، أغلى لاعب في العالم، في حلقتين من المسلسل إلى جانب بطلي المسلسل ألفارو مورتي “البروفيسور” وبيدرو ألونسو “برلين” كأحدث المنضمين إلى المسلسل الذي شاهده 35 مليون مستخدم بعد أسبوع من صدور الجزء الثالث.

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وكتب نيمار عبر حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي: استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءاً من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم “جواو”.

ووسط هذه الأحداث، ما زال برشلونة الإسباني يتفاوض مع باريس سان جيرمان على إعادة اللاعب البرازيلي إلى ملعب “كامب نو” بعدما تركه قبل عامين لقاء 222 مليون يورو، مع بقاء بضعة أيام على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)