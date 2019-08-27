بعد عرضه العالمي الأول “ستموت في العشرين” .. فيلم سوداني في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة

يعرض فيلم “ستموت في العشرين” للمخرج السوداني أمجد أبوالعلا في الدورة المقبلة من الجونة، بعد عرضه العالمي الأول للفيلم ضمن قسم أيام فينيسيا بالدورة الـ76 من المهرجان، ثم مهرجان تورونتو السينمائي، وهو مستوحى عن القصة القصيرة “النوم عند قدمي الجبل” للكاتب الروائي حمور زيادة.
وبحسب موقع الوطن تدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد “مُزمل” في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنّه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر سليمان، وتبدأ رحلة مزمل مع سليمان دون أن تفارقه مخاوفه من كابوس الموت القريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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