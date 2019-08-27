غضب صحفي على قرار ناشر صحيفة “الجريدة” بفصل رئيس قسم الأخبار

أثار قرار أصدرته إدارة صحيفة (الجريدة) بفصل رئيس قسم الأخبار أيمن سنجراب، موجة من الغضب في أوساط الصحافيين ، ووصف بيان ممهور بتوقيع العاملين في الصحيفة، قرار الفصل بالتعسفي، وبأنه يأتي امتداداً لسياسات الإدارة في مواجهة المطالب المشروعة للعاملين بالصحيفة المتمثلة في توفير بيئة وظروف عمل مناسبة وأجور وفق هيكل راتبي.

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وقرر البيان “مواصلة الإضراب بذات الوتيرة من أجل تحقيق المطالب المتمثلة في زيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل وإلغاء كل قرارات الفصل والإنذارات، وإيقاف التهديد بالفصل في حقِّ الزملاء والزميلات، وإعادتهم إلى العمل فوراً، وإيقاف الإجراءات التي جاءت ردَّاً على المطالبات المشروعة التي دفعنا بها”.

وانخرط العاملون في صحيفة (الجريدة)بحسب صحيفة اليوم التالي – في إضراب عن العمل منذ يومين وذلك في سبيل الضغط على إدارة الصحيفة التي اتهموها بالتلكؤ في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها معهم في وقت سابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)