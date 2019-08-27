سقوط أشجار مهوقني يعطل حركة السير في شارع النيل (صور)

التاريخ: 27-أغسطس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة تسبب سقوط ثلاث أشجار مهوقني في تعطيل حركة السير بشارع النيل بالخرطوم. Advertisements حيث سقطت الأولى أمام بوابة فندق كورنثيا وأخرى قبالة أمانة حكومة الولاية وثالثة أمام صالة مارينا، مما سبب تعطيل حركة السير في شارع النيل. وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فإن قيادة المرور برئاسة اللواء شرطة طارق عطا مدير الإدارة العامة للمرور ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ومدير العمليات بمرور الخرطوم بالتنسيق مع إدارة الغابات ووزارة البنى التحتية ومحلية الخرطوم يبذلون قصارى الجهد لإزالة الأشجار، وتم نشر منسوبي شرطة المرور فى عدة تقاطعات إضافية حتى تعود حركة السير بالشارع إلى طبيعتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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