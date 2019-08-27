بعثة الوداد تصل غداً منقوصة من خدمات خمسة من أفضل نجومها

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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تصل الأربعاء بعثة الوداد المغربي لمواجهة المريخ في ذهاب بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية.
وتأكد بشكل قاطع غياب (5) من أهم اللاعبين في صفوف الفريق وهم لاعب خط الوسط صلاح الدين السعيدي، الذي تعرض للإصابة رفقة المنتخب المغربي المحلي في معسكره الأخير بالرباط، كما يغيب إسماعيل الحداد لأسباب إدارية.
وبحسب اليوم التالي يتخلف عن الرحلة أيضاً اللاعبان كاسونجو كابونجو المعار من الزمالك المصري بسبب عدم قيده في القائمة العربية، والوافدان الجديدان اليوغندي مورشيد جيكو وهيثم البهجة.
وتمثل المواجهة الظهور الرسمي الأول للوداد تحت قيادة مدربه الصربي زوران ماولوفيتش الذي عوض التونسي فوزي البنزرتي قبل شهرين.
وفقد الوداد قبل بداية الموسم مهاجمه الأول محمد أوناجم الذي انضم للزمالك المصري.
وستحل البعثة في فندق كورال بالخرطوم ويؤدي الفريق تدريبين قبل مواجهة المريخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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