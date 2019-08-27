الشرطة القضارف يكسب هلال كادوقلي بهدف

التاريخ: 27-أغسطس-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة حقق الشرطة القضارف فوزاً مهما على حساب هلال كادوقلي بهدف نظيف في المباراة التي جرت عصر اليوم الثلاثاء في القضارف لحساب الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أحرز هدف الشرطة القضارف اللاعب طلبة. وفي المقابل، بقي هلال كادوقلي في نقطة وحيدة بعد تعادله أمام مريخ الفاشر في المرحلة الأولى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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