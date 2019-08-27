مجلس الوزراء: الأحد المٌقبل عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:15 م اخبار الخليج 365 أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الأحد المقبل (غرة محرم ١٤٤١ه‍ـ)، سيكون عطلة في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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