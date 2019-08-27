اجتماع "باديس ابابا" يبحث رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي

من المنتظر ان يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الأسبوع المقبل اجتماعا يناقش فيه رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأكد مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بالسودان؛ محمد الحسن ولد لبات؛ وقوف دول الاتحاد مع السودان لتنفيذ الاتفاق على ارض الواقع. ودعا لبات الأطراف السودانية للإلتزام بالإتفاق الذي وقع بالخرطوم بحضور دولي وإقليمي.



وتوقع المبعوث الأفريقي الذي لعب دورا كبيرا في الوساطة لحل الأزمة بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير: صدور القرار وعودة السودان لمنظومة الاتحاد الأفريقي خلال الأيام المقبلة. وأكد لبات إلتزامه بمتابعة سير تنفيذ الفترة الإنتقالية مع الأطراف السودانية.

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