تخصيص القصر الرئاسي الجديد للبرهان وحميدتي والنائب المدني وأعضاء السيادي يعيدون الإنفينتي

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تسلم أعضاء مجلس السيادة مكاتبهم بالقصر الجمهوري (القديم) بعد إجراء صيانات على المكاتب. وأوضحت مصادر تخصيص القصر الرئاسي الجديد لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس محمد حمدان دقلو، فيما تُرك المكتب الثالث خالياً لحين تعيين نائب آخر من المدنيين. وعلمت الصحيفة أن أعضاء المجلس المدنيين رفضوا استخدام سيارات ماركة (إنفينتي) خصصت لهم بعد حملة الانتقاد الواسعة التي تعرضوا لها في والوسائط المختلفة, وطالبوا بتوفير سيارات أقل في المواصفات, بينما كانوا قد استخدموا تلك السيارات أمس الأول في العودة إلى منازلهم.

ومن جهته أكد عضو المجلس محمد الفكي في بيان أمس، بحسب الانتباهة – أن أعضاء المجلس لن يستخدموا السيارات، ونوه بأنه سيتم التباحث في كيفية توظيف الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة ويتسق مع أهداف الثورة. وفي ذات السياق أوضح المجلس السيادي في تعميم صحفي أمس، أن السيارات تتبع للرئاسة ولم يتم شراؤها حديثاً، وتستخدم في حدود البروتكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)