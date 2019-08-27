خسائر فادحة لتجار السيارات وانخفاض الأسعار لمستوى غير مسبوق

أعلن تجار بدلالة الخرطوم، عن خسائر كبيرة يتعرضون لها بعد تراجع أسعار السيارات لمستوى غير مسبوق. وقال مصطفى تاجر بالدلالة أن هناك تراجع كبير في الأسعار بسبب إحجام التجار عن عمليات الشراء والبيع ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث والتطورات في المرحلة المقبلة. واضاف أن التراجع في الأسعار يصل لحوالي 25% في العربات ذات الأسعار العالية ونسبي بنحو 10% في السيارات الأخرى، مرجعاً الانخفاض لهواجس من عمليات الشراء والبيع إلى جانب توفر أعداد كبيرة من السيارات، وإعراض الزبائن عن شراء سيارات إحدى الشركات لظهور عيب فني فيها. وتوقع مصطفى ازدياد معدلات الانخفاض خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى انخفاض أسعار عربات البوكس من 3 إلى 2500 مليون لموديل 2016م ومن 3500 إلى 2700 مليون موديل 2017م ومن 4 إلى 3200 مليون موديل 2019م.

وهبطت أسعار العربة لاندكروزر موديل (2015م) بحسب الانتباهة – من 4 إلى 3 مليون جنيه، ومن 4500 إلى 3500 مليون جنيه؛ ومن 5 إلى 4 مليون لموديل (2017م)، أما العربة أكسنت مضلع موديل (2015م) انخفضت من مليون جنيه إلى 800 ألف جنيه. وتراجعت أسعار سيارات آكسنت جياد موديل (2003م)، وكيا فستو (2001م) وأتوس (2001م) إلى 450 ألف جنيه بدلاً عن 500 ألف جنيه. ووصل سعر دفار ميتسوبيشي (2015م) إلى 2 مليون و500 ألف جنيه، والعربة كوريلا (2015م) 1 مليون و500 ألف جنيه، وتايوتا هايس (2015م) 1 مليون و600 ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)