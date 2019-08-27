بالفيديو : الفيضانات تخلف 54 قتيلا وتتلف 37 ألف منزل في السودان

لقي 54 سودانيا مصرعهم، وتضرر قرابة 194 شخصا، جراء هطول الأمطار التي تسببت في حدوث فيضانات منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وتسببت الفيضانات في إتلاف نحو 37 ألف منزل في ولايات السودان المختلفة، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس ليركا، خلال مؤتمر صحفى عقده الجمعة، عن قلقه من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، بفعل توقع استمرار هطول الأمطار حتى شهر أكتوبر القادم.

وبحسب موقع (جي بي سي) أشار ليركا إلى أن “ولاية النيل الأبيض هي الأكثر تضررا من هذه الفيضانات، حيت دمرت أو ألحقت أضرارا بما يصل إلى 13 ألف منزل”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن سكان 15 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان بحاجة عاجلة إلى مأوى للطوارئ وغذاء وخدمات صحية ومياه نظيفة إضافة إلى مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشارها.

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وأوضح أن البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والطرق تعرضت للضرر، قائلا: “أصبحت قرى ومجتمعات بأكملها معزولة بسبب تأثر الطرق خاصة في ولاية النيل الأبيض وكسلا والخرطوم”,وفق عربي 21.

ونوه إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان، والذي وصل إلى حوالي 5.8 مليون شخص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)