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المخابرات العامة ترفع إجراءاتها عن عبد المنعم سليمان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-أغسطس-2019

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المخابرات العامة ترفع إجراءاتها عن عبد المنعم سليمان

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وجه المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول أبوبكر دمبلاب بتوفيق أوضاع الصحفي عبدالمنعم سليمان بمخاطبة وزارة الداخلية لرفع كافة الإجراءات التي كانت في مواجهته. وجاء التعميم بحسب مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني ممهوراً باسم الناطق الرسمي للمخابرات. وجاء فيه: (لم يعد هناك ما يستوجب تعطيل أي من الاجراءات الرسمية التي يرغب المواطن عبد المنعم سليمان إكمالها عبر كافة الجهات الرسمية في الداخل أو الخارج).

وكان جهاز المخابرات قد اطلع على ما نشره الصحفي عبد المنعم سليمان محمد علي بصفحته في الفيسبوك وما جرى له من تعطيل لإجراءاته الهجرية بإحدي سفاراتنا بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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