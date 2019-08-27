بالفيديو: الفنان هاني عابدين :لم أجد نفسي في عقد الجلاد ..ورانيا أحلى ما خرجت به

أوضح الفنان الشاب عضو فرقة عقد الجلاد وعضو كورال كلية الموسيقى والدراما بأن أجمل ما خرج به من تجربة عقد الجلاد هو ارتباطه بالفنانة زميلته رانيا محجوب بجانب الشهرة مضيفاً بقوله:(ضربت عصفورين بحجر واحد) مشيداً في الوقت نفسه بجماعة عقد الجلاد التي اعتبرها مدرسة تربى عليها الكثير من المبدعين.

وكشف هاني السبب الذي جعله يغادر الفرقة موضحاً بأنه لم يجد الفنان الذي كان يحلم به وسط المجموعة حيث قال:(حسيت بانو أنا ما فيش أنا قاعد في عقد الجلاد لكن انا وينو الزول الكنت بحلم بيه انو انا ابقى فنان) مضيفاً:(حسيت بانو انا المفروض أشوف نفسي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)