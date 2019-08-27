أوضح الفنان الشاب عضو فرقة عقد الجلاد وعضو كورال كلية الموسيقى والدراما بأن أجمل ما خرج به من تجربة عقد الجلاد هو ارتباطه بالفنانة زميلته رانيا محجوب بجانب الشهرة مضيفاً بقوله:(ضربت عصفورين بحجر واحد) مشيداً في الوقت نفسه بجماعة عقد الجلاد التي اعتبرها مدرسة تربى عليها الكثير من المبدعين.
وكشف هاني السبب الذي جعله يغادر الفرقة موضحاً بأنه لم يجد الفنان الذي كان يحلم به وسط المجموعة حيث قال:(حسيت بانو أنا ما فيش أنا قاعد في عقد الجلاد لكن انا وينو الزول الكنت بحلم بيه انو انا ابقى فنان) مضيفاً:(حسيت بانو انا المفروض أشوف نفسي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنان هاني عابدين :لم أجد نفسي في عقد الجلاد ..ورانيا أحلى ما خرجت به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.