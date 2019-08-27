انطلاق حملة تحالف منظمات المجتمع المدني

التاريخ: 27-أغسطس-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة انطلقت اليوم الأربعاء بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم حملة تحالف منظمات المجتمع المدني لإصحاح البيئة بمشاركة 20 منظمة بتشريف عضو مجلس السيادة دكتور صديق تاور ومدير الصحة بولاية الخرطوم ومفوض العون الإنساني. وثمن صديق تاور دور التحالف مؤكداً على أهمية مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالسيول والأمطار خلال هذه الفترة. Advertisements وتحدث الدكتور محمد السناري مصطفى مفوض العون الانساني عن أهمية دور المنظمات فى هذه المرحلة وثمن وجود ودور عضو السيادة وتشريفه لهذه الحملة. وأوضح الأستاذ السماني شنقر رئيس الحملة بحسب سونا – دور التحالف فى إنجاح العمل معدداً المنظمات المشاركة فى التحالف التي تبلغ 20 منظمة طوعية بالإضافة إلى تفاعل بعض القطاعات الأخرى. ونوه إلى أهمية مشاركة كل القطاعات في الحملة التي تبدأ بمنطقة جنوب الخرطوم منطقة مايو ومن ثم تغطية المناطق الأخرى، مناشداً المنظمات والمواطنين والجهات المعنية بالتعاون والمشاركة في الحملة. وأشاد السيد جبر الدار التوم مندر الناطق باسم التحالف ومسؤول الإعلام بالمشاركين بالحملة، مستعرضاً برامجها وآلياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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