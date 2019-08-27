مفوضية حقوق الإنسان تدعو للتوقيع على اتفاقية “سيداو”

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دعت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان المكلف، حرية إسماعيل، الحكومةَ الجديدة إلى الانضمام والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية منع التعذيب.

وقالت حرية خلال حديثها في منتدى أمس بحسب صحيفة السوداني : “توجد 4 اتفاقيات مهمة يجب أن ينضم لها السودان ليتمتع المواطن بمزيد من الكرامة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)