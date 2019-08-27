التاريخ: 27-أغسطس-2019
42 مشاهدة
دعت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان المكلف، حرية إسماعيل، الحكومةَ الجديدة إلى الانضمام والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية منع التعذيب.
وقالت حرية خلال حديثها في منتدى أمس بحسب صحيفة السوداني : “توجد 4 اتفاقيات مهمة يجب أن ينضم لها السودان ليتمتع المواطن بمزيد من الكرامة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان تدعو للتوقيع على اتفاقية “سيداو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.