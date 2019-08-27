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اكتمال صيانة الخط الناقل للمياه من محطة بري

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اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكتمال صيانة   الخط 14 بوصة الناقل للمياه من محطة بري والخط الناقل 8 بوصة، المغذيان لمناطق شرق الخرطوم إثر كسر مفاجئ أمس الأول أدى إلى نقص إمداد المياه في مناطق بري المحس، بري الدرايسة،أجزاء من المنشية، قاردن سيتي، حي الشاطي، مربعات بري اللاماب من(1 وحتي 9)، مربعات بري ناصر من(1 وحتى 6).

وأوضح مدير مياه محلية الخرطوم مهندس النور خير الله،في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) أن فريقاً هندسياً وفنياً وعلى مدى يومين نفذ بمهنية وحرفية عالية عملية صيانه الخطين الأول والثاني، مبيناً أن عملية الصيانه جرت في ظروف بالغة التعقيد بسبب وحود كوابل كهربائية في مكان الصيانة، موضحا أن المخاطر كانت كبيرة وأن احتمالية الصعق الكهربائي لفريق العمل كانت متوقعة في أي لحظة.

 وقال إن الاحترافية العالية في العمل جنبت وقوع خسائر ، موضحاً أن إمداد المياه في المناطق المتأثرة عاد لوضعه المعتاد تدريجياً ، معرباً عن اعتزاره الشديد للمواطنين في المناطق المتأثرة جراء ما حدث لهم من مضايقات أثناء عملية الصيانة.

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