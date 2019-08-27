أردول ينفي اتهامات عقار ويؤكد استقالته من الحركة الشعبية شمال

نفى الناطق الرسمي السابق لفصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، الاتهامات التي وجهت له من قبل رئيس الحركة رداً لاستقالته مؤخراً.

وكان مبارك اردول قد قدم استقالته من الحركة الشعبية شمال جناح عقار الأسبوع الماضي، قائلاً إن الحركة رفضت الاستجابة لحلحلة المشكلات التي يعاني منها التنظيم.

وفي بيان صدر من مكتب الحركة بتوقيع رئيسه مالك عقار، اتهم فيه أردول بعدم التقيد بخط الحركة، وأنه دائماً يتصرف بمفرده وتصريحاته مغايرة لسياسات الحركة.

في حديثه لراديو تمازج يوم الثلاثاء، قال مبارك أردول إن هذه الاتهامات باطلة وعارية من الصحة، موضحاً أن قيادة الحركة لم تجتمع منذ عام 2016م، وحتى الآن لم تضع سياسة واضحة تقود الحركة، وتابع “الحركة اصلاً ليس بها خط، فاي خط يطالبني الرئيس أن انتهجه”.

وفي ذات السياق أعلن اردول بأنه منذ استقالته أصبح لا ينتمي الى الحركة الشعبية قطاع الشمال، وكشف بانه لا يرغب للانضمام إلى أي حزب سياسي.