الفضاء الروسية: موسكو مستعدة لتزويد الصين بمحركات الصواريخ

أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا لتزويد الصين بمحركات الصواريخ وإطلاق أقمار صناعية صينية على صواريخها.
رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة
وأشار روغوزين في مؤتمر صحفي أن روسيا تعول على استيراد الإلكترونيات الدقيقة من الصين "التعاون في مجال خدمات النقل - إطلاق مركبات فضائية صينية بصواريخنا لنشر كوكبة متعددة من الأقمار الصناعية، قبل عمليات التسليم المحتملة لمحركات الصواريخ. ومن الصين، توفير الإلكترونيات الدقيقة اللازمة، التي قد نحتاج إليها".
كما أكد روغوزين أن هناك خطط لمواصلة التعاون بين موسكو وبكين في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية.
العلاقات الروسية - الصينية
ففي القرن التاسع عشر انحازت روسيا إلى الدول الأوروبية في سعيها إلى فرض أقصى التنازلات على الصين ضمن سلسلة من المعاهدات المجحفة بحق الصينيين. وبعد الثورة البلشفية، ساعدت روسيا السوفياتية «الكيومنتانغ» ضد خصومه من أمراء الحرب وأرسلت عددا من المستشارين العسكريين.
واستمرت العلاقات على هذا النحو أثناء صراع الصينيين ضد الاحتلال الياباني إذ وقفت موسكو إلى جانب الصين وأقنعت الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ بالانضمام إلى القوات الوطنية لطرد الاحتلال الياباني.
فهناك أولا الاقتصاد. وتصدر روسيا قسما كبيرا من حاجات الصين إلى النفط والغاز، حيث تحتل تجارة الطاقة المركز الأول في التبادل التجاري بين البلدين. ورغم ذلك يميل الميزان التجاري إلى مصلحة الصين التي تصدر إلى روسيا الآلات والتجهيزات والإلكترونيات وغير ذلك. ويأمل الصينيون والروس بوصول حجم تجارتهم إلى مائتي مليار دولار بعد أقل من خمسة أعوام خصوصا أن العقوبات الغربية على موسكو بعد احتلال القرم قد حملت روسيا على زيادة تعاونها مع الصين.
يضاف إلى ذلك اتفاق التبادل النقدي، حيث اتفق الجانبان على تسهيل تحويل العملتين الوطنيتين - الروبل واليوان - ما أضفى قدرا من الاستقرار المالي في البلدين، في إطار سعي الجانبين إلى تقليص سطوة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.
هذه المشاريع وغيرها تتأسس على رؤية استراتيجية روسية تتجه نحو إنشاء كيان أوراسي يشمل ما تسميه موسكو «الجوار القريب» أي الدول السوفياتية السابقة في وسط آسيا والقوقاز. وحتى الآن، ليس من سمة سياسية واضحة لهذا الكيان المقترح الذي لا تمانع روسيا في أن يكون اقتصاديا فضفاضا في المرحلة الأولى على أن يكتسب طابعا سياسيا لاحقا قوامه وقف تمدد حلف شمال الأطلسي والنفوذ الأميركي في آسيا خصوصا، وهذا ما لا تمانع الصين في رؤيته يتحقق على أرض الواقع.
بكلمات ثانية، يساعد تراجع نفوذ الغرب، ليس بوصفه سيطرة سياسية واقتصادية تقودها واشنطن فحسب، بل أيضا بوصفه سعيا إلى تعميم مجموعة من القيم التي كان الغرب يراها «كونية»، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة... إلخ، على تمدد البدائل التي يشكل التحالف الروسي - الصيني الضمني أحد أبرز تجلياتها، وهو تحالف يستند إلى تشابه في الطبائع الشخصية لكل من الرئيسين بوتين وشي، وهذا أمر لا تنقصه الأهمية في عالم اليوم، وإلى لقاء عريض في المصالح والتصورات المستقبلية، وهذا الأهم طبعا. وهو ما يعمل الجانبان على تحويله إلى حقائق راسخة في الأعوام القليلة المقبلة.
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