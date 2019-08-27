تجمع المهنيين يؤكد معالجة استرجاع النقابات القديمة

شدد مولانا اسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين بااستعدادهم في استرجاع ومعالجة دور النقابات الكبير في قيادة العملية النضالية ضد صفقة الدكتاتورية التي شهدتها النقابة خلال النظام البائد للحكومة السابقة …والتعبير عن تطلعات عضويتها بالمساهمة في الحراك الوطني المستمر.

مؤكدا خلال مخاطبته اليوم الثلاثاء ( الندوة التكوينية للنقابات الفئوية وتحديات المرحلة الانتقالية) التي احتضنتها وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية وتنظمها نقابة الاطباء البيطريين وجميع العاملون تحت شعار (نحو نقابات حرة وتمثيل حقيقي للعاملين)…مؤكدا انهم جاهزون بالاصرار والعزيمة نحو تحقيق نجاحات الثورة بقيام حكومة ديمقراطية لرفع قيمة العمال والموظفين في السودان…

متناولا مفهوم حرية تاسيس النقابات حول هضم الحقوق الاساسية التي نص عليها القانون الدولي واكدتها القوانين والتشريعات الوطنية ..مشيرا لدور التنوير في حلحلة جميع القضايا التي تعلو من قيمة العمل النقابي ومعالجة كافة الاشكاليات والفساد الذي خلفته الحكومة السابقة في جميع المؤسسات المدنية وسعيهم الجاد علي تحقيق العدالة للجميع وهضم حقوق الانسان بالصمود والمسار الصحيح…

مؤكدا ان السودان يمضي قدما بالتحدي والاصرار والعزيمة للوصول الي تكوينات حكومة ووطن يسع الجميع بامكانياته المتاحة والمتعددة كالثروة الحيوانية التي تمثل قطاع هام فوق كل القطاعات الاقتصادية والتي يصفها بقيمة السيادة الوطنية لدعمها الاساسي في تعديل ركائز الاقتصاد القومي ورفد الخزينة المركزية بالعملة الصعبة .

مثمنا دور المراة في المقاومة والحراك الوطني واعتبارها شريك مساؤم لنص الحقوق والواجبات الوطنية وانزالها علي ارض الواقع .