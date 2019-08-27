المجلس القومي للطفولة: زيادة نسبة التقزم بين السودانيين إلى 33٪

دعت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان(المكلف) حرية إسماعيل عبد المحسن إلى ضرورة إلزام الحكومة علي المصادقة على الاتفاقيات الأربعة من حقوق الإنسان التي لم يصادق عليها السودان من بينها مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية منع التعذيب. وأكدت حرية بعدم أحقية أي جهة التصرف بطريقة تؤدي لهدم حقوق الإنسان وطالبت خلال حديثها أمس بمنتدى الحقوق والحريات الأول الذي نظمته المفوضية بعنوان السودان في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علي حرص كل السودانيين على معرفة حقوقهم وما عليهم من واجبات، كما تناولت بالشرح في حديثها مدخل الاتفاقيات لحقوق الإنسان.

فيما كشفت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية لأطفال سعاد عبدالعال عن زيادة نسبة التقزم بين السودانيين إلى 33٪ خلال الفترة الأخيرة بسبب تغير النظام الغذائي(الجوع والفقر) مشيرة إلى حوجة السودان لنهضة كبيرة في التعليم مؤكدة أن الأطفال القصر في السودان (دون 18 عام) بلغ عددهم في 2017 – 20 مليون إلى ذلك طالبت بزيادة الإنفاق الحكومي للأطفال لينعموا بكل حقوقهم حسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الأطفال،

وتم خلال المنتدى تقديم عدد من الأوراق منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قدمها د.أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وقال إن المساواة تأتي في ثلاثة مواقع فقط أمام المحكمة والقانون والمساواة في الحقوق ولفت إلى أن المساواة لا تعني المماثلة وقال إن الوثيقة الدستورية الانتقالية لـ2019 لم تعطِ التعليم نسبة حسب ما هو متعارف عليه دوليا، وأضاف قائلا “لابد من آلية دستورية لمتابعة التنفيذ وطالب المفوضية بالضغط على الحكومة لإعطاء الناس حقوقهم” وقال إن من حق السودان المصادقة على الاتفاقيات مع التحفظ على بعض البنود فيها، ودعا المفتي إلى ضرورة توعية الناس بالحقوق،

فيما قدمت د.خديجة الفاضل إدارة حقوق الإنسان وزارة العدل ورقة عن الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وناقش الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، العقيد بدر الدين أحمد حسن الاتفاقية الدولية لهم، لافتا إلى عدم تمتُّعهم بحقوقهم خاصة في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، داعيا إلى ضرورة إيجاد إطار أو خطة وطنية كاملة للتعامل معهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات، إلى ذلك دعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة وإلزام الحكومة للمصادقة على أربعة اتفاقيات بما فيهم اتفاقية مناهضة التمييز ضد المراة (سيداو) واتفاقية منع التعذيب من جملة 9 صادق عليها السودان تتعلق بحقوق الإنسان..

وخلص المنتدى لتوصيات أهمها الإسراع في معالجة الحقوق التي لا تحتمل التأجيل، وتشجيع الدولة على الإنسان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها ضرورة مراعات دور المفوضية في زيادة عمل المجتمع والاهتمام بزيادة الإنفاق على حقوق الأطفال خاصة التعليم والصحة، على الجهات الحكومية مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في اختيار التوظيف.