واشنطن تحدد شرطين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب “يتطلب وقتا، وموافقة من الكونجرس”.
وأبدى وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لقناة “الحرة” الفضائية، انفتاح” الولايات المتحدة الأمريكية على “الانخراط مع الحكومة السودانية” إلى حين رؤية “مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وأضاف وزارة الخارجية الأمريكية، أن ما جرى في السودان مهم، ولكن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به من قبل كل المعنيين، “نحن مسرورون جدا لرؤية ما حصل في السودان في الساعات الماضية”.
وأوضح وزارة الخارجية الأمريكية، أن “الحكومة التي تم تشكيلها هي حكومة تسوية وحل وسط، وهناك تمثيل للنساء فيها بنسبة 17%”.
وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين في السودان، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج، وتضمن “الإعلان الدستوري” فترة انتقالية من 3 سنوات.
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