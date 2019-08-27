لباد: لا علم لي بتعديل الوثيقة الدستورية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نَفَى الوسيط الأفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، علمه بأيِّ تغييراتٍ حدثت في الوثيقة الدستورية عقب التوقيع عليها بصُورةٍ نِهائيةٍ، وأكّد أنّ مُهمّته انتهت بمراسم احتفال التوقيع بقاعة الصداقة في 17 أغسطس الحالي.
وقال لبات في تصريحٍ خاصٍ له لصحيفة الصيحة امس : “خرجت عقب ساعتين ونصف من التوقيع بصحبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بطائرة خاصة إلى إنجمينا، ومن ثمّ إلى المغرب للقيام بمُهمّة جديدة”، وأَضَافَ: “تركت هذا الملف ولم يَبقَ لي إلا حُب السُّودانيين”، وأوضح أنّه لا مَانِعَ لديه حَال طَلب منه الاتحاد الأفريقي القيام بمُهمّة بعينها في السودان.
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