مواجهتان في الدوري الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب القضارف في الرابعة من عصر اليوم”الثلاثاء” مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين الشرطة ونظيره هلال كادوقلي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

ويتطلّع الشرطة القضارف إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة الانطلاقة القوية بعدما انتصر على أهلي عطبرة في المرحلة الأولى بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يسعى هلال كادوقلي إلى تعديل مساره بعد سقوطه في فخ التعادل بهدفٍ لكلٍ في مباراته الأولى أمام مريخ الفاشر.

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وفي ذات المرحلة، يستضيف أهلي الخرطوم الصاعد حديثًا للممتاز هلال الفاشر بملعبه مساءً.

ويطمح الفريق الشهير بـ”الفرسان” إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام حي العرب بورتسودان بهدفين لهدف.

أما الطرف الآخر، فيأمل بداية مثالية بعدما كان في الراحة خلال الأسبوع الأول.