تسليم اعضاء السيادي سياراتهم ومكاتبهم بالقصر الجمهوري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وزّعت رئاسة الجمهورية لأعضاء المجلس السيادي أمس، مكاتبهم التي سيُزاولون أعمالهم بها من داخل القصر الجمهوري خلال الفترة الانتقالية، في وقتٍ أبدوا فيه نوعاً من الزهد كرد فعل لما تم تداوله أمس الأول من تسلمهم عربات “إنفينيتي” الرئاسية، وأبدوا رغبة في إرجاعها وطالبوا بجلب عربات مُتواضعة لهم.

وقالت مصادر مطلعة، أنّ عضوية “قِوى التّغيير”، بجانب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا مُنحوا مكاتب بالقصر الرئاسي القديم، فيما مُنحت د. عائشة موسى ورجاء عبد المسيح مكاتب أرضية كانت في السَّابق لوزير رئاسة الجمهورية والأمين العام للقصر الجمهوري، بينما واصل رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتب الرئيس السابق بالقصر الجديد، وكذلك واصل الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” عمله من مكتبه السابق المُخَصّص للنائب الأول.

واضافت المصادر أنّ أحد المكاتب بالقصر الرئاسي تم إرجاؤه لحين اختيار نائبٍ ثانٍ لرئيس المجلس من عضوية “قِوى التّغيير” بـ”السيادي”.