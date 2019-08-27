موقعة سعودية بنكهة آسيوية بين الاتحاد والهلال

يتعين على الهلال السعودي إزاحة فريق سعودي آخر هو اتحاد جدة إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل إحراز لقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على الأخير على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ذهاب الدور ربع النهائي الثلاثاء.

وكان الهلال تخطى فريقا آخر من مدينة جدة هو الأهلي برغم خسارته إياباً أمامه 0-1 في الرياض وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003 علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009.

وحقق الفريقان انطلاقة جيدة في الدوري المحلي حيث تغلب الهلال على أبها 4-2 والاتحاد على الرائد 3-1.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في أيار/مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويملك الفريقان جميع مقومات الفوز والاستمرار في البطولة خصوصاً في ظل الأسماء المميزة التي يضمها كل فريق، حيث يتواجد في الاتحاد فواز القرني وحمدان الشمراني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالعزيز البيشي والأرجنتيني إيمليانو فيشيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، في حين يتواجد في الهلال الذي يفتقد لخدمات محمد البريك وعبدالله عطيف بداعي الإصابة، عبدالله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري والمدافع الكوري جانغ هيون سور والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي اندري كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس.

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وبحسب بين سبورت يعول الهلال على هدافه الفرنسي غوميز صاحب ثلاثية في الدور السابق في شباك الأهلي ليرفع رصيده الى 7 أهداف متخلفاً بفارق هدفين عن متصدر الترتيب البرازيلي ليوناردو من الوحدة الاماراتي الذي خرج فريقه من المنافسة. وتابع غوميز شهيته التهديفية من خلال تسجيله هدفين في مرمى أبها في افتتاح الدوري السعودي.

ويقود الهلال مدربه الروماني رازفان لوسيسكو نجل المدرب الشهير ميرسيا لوسيكو علماً بأنه استلم منصبه في اواخر يوليو الماضي ووعد بإعادة الفريق إلى منصة التتويج آسيوياً.

أما الاتحاد فيعتمد على هدافه البرازيلي رومارينيو صاحب خمسة أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية. كما سجل أحد أهداف فريقه في مستهل مشواره في الدوري المحلي في مرمى الرائد.

وأبدى مدرب الاتحاد التشيلي لويس سييرا عن سعادته بالبداية الجيدة لفريقه في الدوري المحلي بعد الفوز على الرائد وقال “حرصت على إراحة عدد من اللاعبين أمام الرائد، لتجهيزهم لمواجهة الهلال”.

وتابع “جميع الأندية الكبرى عانت في مباراتها الأولى وظهر الإرهاق على اللاعبين بسبب ضغط المباريات وهذا يعكس قوة الدوري”.

وتقام مباراة الاياب في الرياض في 17 سبتمبر المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)