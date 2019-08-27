تشكيلة الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة المنتهية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والتي لعبت على مدار الأيام الأربعة الماضية، بعضها كان الجولة الافتتاحية مثل الدوري الإيطالي، والبعض الآخر الجولة الثانية مثل الدوري الإسباني والألماني، بينما شهد الدوريين الإنجليزي والفرنسي الجولة الثالثة في الموسم الجديد.

وسيطر الكالتشيو على التشكيلة المثالية بتواجد 4 لاعبين، بينما مثّل الدوري الإنجليزي لاعبين فقط، والأمر نفسه ينطبق على الدوريين الألماني والإسباني، أما الدوري الفرنسي قد تواجد منه لاعب واحد هو النجم الجزائري زين الدين فرحات.

وبحسب موقع سبورت حجز أنتوان جريزمان الوافد الجديد في صفوف برشلونة مقعداً في التشكيلة بعد تألقه بشكل ملفت وتسجيله هدفين في مباراة ريال بيتيس التي انتصر بها البرسا بدون ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: سالفاتوري سيرجيو (تورينو)

خط الدفاع: إيمرسون (تشيلسي) .. جويل ماتيب (ليفربول) .. رودريجو بيكاو (أودينيزي) .. لاينر (بوروسيا مونشنجلادباخ)

خط الوسط: جوردان (إشبيلية) .. بروزوفيتش (إنتر ميلان) .. لورينزو إنسيني (نابولي) .. زين الدين فرحات (نيس)

خط الهجوم: انتوان جريزمان (برشلونة) .. روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)