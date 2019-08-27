مجلس السيادة يناقش فتح المدارس والجامعات

ناقش مجلس السيادة في اجتماعه الذي عقده اليوم (الثلاثاء) بالقصر الجمهوري، مسألة فتح المدارس والجامعات في ضوء الانفراج الذي تشهده أزمة الخبز والمواصلات. وأكد المجلس أهمية النظر في فتح المدارس مع مراعاة تأمين الطلاب وترحيلهم وواقع الولايات، ووجه الاجتماع بإحالة الأمر إلى رئيس الوزراء.

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وتداول مجلس السيادة في ذات الاجتماع، حول لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة، قدمتها رجاء نيكولا عضو المجلس.

من جانبهم أبدى الأعضاء بحسب الصيحة الآن – جملة من الملاحظات حول اللائحة على أن يواصل النقاش حولها الاجتماع القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)