10 لاعبين ومدربين لكرة القدم يحملون شهادات علمية عليا

تعتبر كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم مع ما يقدر بنحو 3.5 مليار مشجع في جميع أنحاء الكوكب ، متفوقة على جميع الرياضات الأخرى بسبب الندية والتنافس في كل مباراة.

وبحسب موقع سبورت 360 تمتلك هذه اللعبة أسماء على مستوى النخبة، وقد بدأ الكثير من هؤلاء النجوم رحلتهم الاحترافية في سن مبكرة ، لكن ذلك لم يمنع شريحة واسعة منهم من استكمال تعليمهم خلال مسيرتهم وبعد اعتزال كرة القدم.

وفيما يلي 10 لاعبين ومدربين يحملون شهادات علمية عليا:-

* أوليفر بيرهوف

كان أوليفر بيرهوف واحداً من أكثر المهاجمين شهرة في ألمانيا خلال التسعينيات ، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على شهادة في الاقتصاد من جامعة هاغن المختصة في التعلم عن بعد.

* أندريس إنييستا.

يعلم الجميع أن نجم برشلونة السابق أندريس إنيستا لاعب رائع ويتمتع بمزيج من المهارات والذكاء ، ولكن المفاجأة الكبيرة للجميع هي أنه طالب علم الأحياء وهو يتابع العلوم في الجامعة.

* جلين جونسون

في عام 2012 ، كشف لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا جلين جونسون إنه بدأ الدراسة من أجل الحصول على شهادة في الرياضيات ، وذلك بتكريس ساعتين من وقته في اليوم للدراسة.

* سلافين بيليتش

هو واحد من النجوم السابقين في منتخب كرواتيا والحاصل على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 1998 ومدرب وست هام حالياً ، كما يحمل شهادة الماجستير في الحقوق والقانون.

* خوان ماتا

خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد هو خريج كلية الصحافة من جامعة مدريد ، لكنه يسعى حالياً إلى الحصول على درجتين ، الأولى تتضمن مجال التسويق والأخرى تدخل في علوم الرياضة.

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* سوكراتيس

هو واحد من أعظم لاعبي البرازيل واسمه يرقى إلى فيلسوف يوناني ، لكنه يحمل الدكتوراه في الطب وقد تمكن من ممارسة هذه المهنة بعد اعتزاله إلى جانب درجة الدكتوراه في الفلسفة.

* آرسين فينجر

اشتهر مدرب آرسنال السابق بلقب “بروفيسور” لفترة طويلة بسبب كيفية التعامل مع كرة القدم والإدارة الدقيقة ، وهو يحمل درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ستراسبورغ ويتحدث سبع لغات.

* إدوين فان دير سار

قد يكون حارس مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب هولندا السابق قد فاز في 27 لقباً خلال مسيرته الاحترافية ، لكنه من الشخصيات التي تحمل إجازة في الإدارة الرياضية وقد حصل عليها بمجرد اعتزاله.

* جوزيه مورينيو

يعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو واحد من أنجح المدربين في العالم خلال الوقت الحالي ، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على درجة في الدبلوم العالي في علم الرياضة من جامعة لشبونة التقنية بعد اعتزال كرة القدم.

* ستيف كوبيل

ستيف كوبيل هو شخصية معروفة لمشجعي كرة القدم الإنجليزية ، وهو لاعب سابق في منتخب إنجلترا والأكثر شهرة لمدة تسع سنوات في مانشستر يونايتد ، ولديه شهادة في الاقتصاد من جامعة ليفربول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)